У человека рецессивный ген гемофилии находится в Х хромасоме. Женщина с 3 группой крови и нормальной свертываемостью крови, гетерозиготная по обоим ризнакам, вышла замуж за мужчину с 1 группой крови, страдающего гемофилией. Как...
Биология
У человека рецессивный ген гемофилии находится в Х хромасоме. Женщина с 3 группой крови и нормальной свертываемостью крови, гетерозиготная по обоим ризнакам, вышла замуж за мужчину с 1 группой крови, страдающего гемофилией. Какова вероятность рождения от такого брака мальчика с 3 группой крови и нормальной свертываемостью крови?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
буквой j - значок групп крови. генотип женщины : ХАХАjВjВ генотип мужчины : ХаУj0j0 гаметы женщины : ХАjВ гаметы мужчины : Хаj0 ; Yj0. Потомки : XАXajВj0 ; XАУjВj0 т.е вероятность рождения здорового мальчика с 3 гр. крови - 50 %.
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