У человека рецессивный ген гемофилии находится в Х хромасоме. Женщина с 3 группой крови и нормальной свертываемостью крови, гетерозиготная по обоим ризнакам, вышла замуж за мужчину с 1 группой крови, страдающего гемофилией. Как...

Биология

У человека рецессивный ген гемофилии находится в Х хромасоме. Женщина с 3 группой крови и нормальной свертываемостью крови, гетерозиготная по обоим ризнакам, вышла замуж за мужчину с 1 группой крови, страдающего гемофилией. Какова вероятность рождения от такого брака мальчика с 3 группой крови и нормальной свертываемостью крови?

Автор: Гость