решите неравенство 3,2(2b+1)+5,7 меньше 7,3-1,6(3-5b)
Алгебра
решите неравенство 3,2(2b+1)+5,7 меньше 7,3-1,6(3-5b)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6,4b+3,2+5,7<7,3-4,8+8b, 6,4b-8b<7,3-4,8-3,2-5,7, -1,6b<-6,4, b>4. Ответ: (4;+бесконечности)
Гость:
1)3.2(2b+1)+5.7 = 6.4b+3.2+5.7=6.4b +8.9 2)7.3-1.6(3-5b) = 7.3-4.8+8b=2.5+8b 6.4b+8.9<2.5+8b -1.6b < - 6.4 b > 4 Ответ: b>4 ; b принадлежит (4;+ бесконечность)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Тест по математике содержит 18 заданий, из которых 8 заданий по алгебре, остальные - по геометрии. В каком отношении содержатся в тесте алгебраичес...
Биология
У человека рецессивный ген гемофилии находится в Х хромасоме. Женщина с 3 группой крови и нормальной свертываемостью крови, гетерозиготная по обоим...
Геометрия
помогите решить Тепловоз прошел 1413 м. Найдите деаметр колеса тепловоза если известно , что оно сделало 300 оборотов
Математика
Из пунктов А и Б навстречу друг другу одновременно выехали два автобуса.Чере 2 часа автобусы встретились.Чему равно расстояние между пунктами А и Б...