Тест по математике содержит 18 заданий, из которых 8 заданий по алгебре, остальные - по геометрии. В каком отношении содержатся в тесте алгебраические и геометрические задания?
Математика
Тест по математике содержит 18 заданий, из которых 8 заданий по алгебре, остальные - по геометрии. В каком отношении содержатся в тесте алгебраические и геометрические задания?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тест по математике содержит 18 заданий, из которых 8 заданий по алгебре, остальные - по геометрии. В каком отношении содержатся в тесте алгебраические и геометрические задания? решение 1) 18-8=10 заданий по геометрии 8/18=4/9 - заданий по алгебре 10/18=5/9 - заданий по алгебре 2) 18 заданий - 100% 8 заданий - х% х=8*100/18=44,4% 100%-44,4%=55,6% Заданий по алгебре 44,4% заданий по геометрии 55,6%
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