При сгорании органического соединения массой 4,6 г образовался карбона (IV) оксид объемом 7,84 л и вода массой 3,6 г. Определить формулу соединения,Ю если относительная плотность его паров по водороду равна 46.

Гость: Гость:

M(в-ва)=46*2г/моль=92г/моль Х+О2=СО2+Н2О Определяем кол-во моль в-в участвующих в р-ции: 4,6/92=0,05моль 7,84/22,4=0,35моль 3,6/18=0,2моль Сокращаем всё на 0,05, получаем соотношение-1:7:4 Подставляем в реакцию: 1Х+О2=7СО2+4Н2О В горевшем веществе было:С7Н8, прверяем наличие кислорода: 12*7+8=92, что соответствует данной молярной массе, и говорит о отсутствии кислорода ОтветС7Н8