Одного крестьянина спросили сколько у него денег. Он ответил: "Мой брат втрое богаче меня, отец втрое богаче брата, дед втрое богаче отца, а у всех нас 100 000 р. Узнай сколько у меня денег".

Математика

Одного крестьянина спросили сколько у него денег. Он ответил: "Мой брат втрое богаче меня, отец втрое богаче брата, дед втрое богаче отца, а у всех нас 100 000 р. Узнай сколько у меня денег".

Автор: Гость