Одного крестьянина спросили сколько у него денег. Он ответил: "Мой брат втрое богаче меня, отец втрое богаче брата, дед втрое богаче отца, а у всех нас 100 000 р. Узнай сколько у меня денег".
Математика
Одного крестьянина спросили сколько у него денег. Он ответил: "Мой брат втрое богаче меня, отец втрое богаче брата, дед втрое богаче отца, а у всех нас 100 000 р. Узнай сколько у меня денег".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х-деньги крестьянина, тогда 3х-деньги брата, 3х*3-деньги отца и 3х*3*3-деньги деда. По условию задачи всё вместе-100000 рублей. Можно составить уравнение: 3х+9х+27х=100 000; 39х=100 000; х=100 000\39; х~=2564.1 (ответ слишком неточный для таких задач, поэтому не уверенна)
Гость:
3х+9х+27х=100000 39х=100000 х=10000039 х=2564,1
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