какова сила сопротивления воздуха, действующая на тело массой 20т, если оно падает с ускорением 0,5 м/с^2?

Физика
какова сила сопротивления воздуха, действующая на тело массой 20т, если оно падает с ускорением 0,5 м/с^2?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По 2 закону Ньютона в проекциях на вертикальную ось: Fcопр = m(g-a) = 20*9,3 = 186 кН Ответ: 186 кН.
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