какова сила сопротивления воздуха, действующая на тело массой 20т, если оно падает с ускорением 0,5 м/с^2?

Физика

какова сила сопротивления воздуха, действующая на тело массой 20т, если оно падает с ускорением 0,5 м/с^2?

Автор: Гость