какова сила сопротивления воздуха, действующая на тело массой 20т, если оно падает с ускорением 0,5 м/с^2?
Физика
какова сила сопротивления воздуха, действующая на тело массой 20т, если оно падает с ускорением 0,5 м/с^2?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По 2 закону Ньютона в проекциях на вертикальную ось: Fcопр = m(g-a) = 20*9,3 = 186 кН Ответ: 186 кН.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Химия
При сгорании органического соединения массой 4,6 г образовался карбона (IV) оксид объемом 7,84 л и вода массой 3,6 г. Определить формулу соединения...
Русский язык