При молочнокисом брожении 144 кг глюкозы получили 120 кг молочной кислоты. Какова массовая доля выхода молочной кислоты от теоретически возможного.

Химия
При молочнокисом брожении 144 кг глюкозы получили 120 кг молочной кислоты. Какова массовая доля выхода молочной кислоты от теоретически возможного.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C6H12O6 > 2C3H6O3 n(C6H12O6)=144000/180=800 моль n(C3H6O3)=2*800=1600 моль m(C3H6O3)=1600 * 90=144000 г = 144 кг w=120/144=83,3%
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