какова напряженность поля в точке, в которой на заряд 5·10-9 Кл Действует сила заряд 5·10-9 Кл действует сила 3·10-4 Н?
Физика
какова напряженность поля в точке, в которой на заряд 5·10-9 Кл Действует сила заряд 5·10-9 Кл действует сила 3·10-4 Н?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
E=F/q(формула напряженности эл.поля) следовательно E=3*10^-4/5*10^-9= 0.6*10^-13 H/Кл
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