какова напряженность поля в точке, в которой на заряд 5·10-9 Кл Действует сила заряд 5·10-9 Кл действует сила 3·10-4 Н?

Физика

какова напряженность поля в точке, в которой на заряд 5·10-9 Кл Действует сила заряд 5·10-9 Кл действует сила 3·10-4 Н?

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