Научите выражать из формул величины. 10 класс стыдно не знать как из одной формулы делать другую.
Физика
Научите выражать из формул величины. 10 класс стыдно не знать как из одной формулы делать другую.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да не переживай это проблема многих моих одноклассников хоть я и в 9 кл.Учителя показывают это чаще всего методом треугольника,но мне кажется это не удобно да и запутаться легко.Покажу наиболее простой способ,которым я пользуюсь... Допустим дана формула: S=vt Ну более простая....тебе из этой формулы нужно найти время.Ты берешь и в эту формулу подставляешь числа только разные,исходя из алгебры.допустим: S=vt 45=9*5 и тебе наверное хорошо видно,что чтобы найти время в алгебраическом выражении 5 нужно 45/9 т.е переходим к физике:t=s/v УДАЧИ:))попробуй сама:)будут вопросы пиши в личку)
Гость:
или способ, но не такой легкий но я им пользуюсь... в алгебре существует закон, что при перенесении за знак равно, знак меняется на противоположный, то просто-напросто меняешь умножение на деление и наоборот например та же формула:F=m*g тогда 1/m=1/F*g тогда получаем m=F/g
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
От прямоугольного листа бумаги длинной 26см отрезали с двух сторон квадраты. Площадь оставшегося прямоугольника равна 80 квадратных см. Найдите шир...
Русский язык
Какие слова нельзя делить для переноса.У каких слов перенос не совпадает с количеством слогов: суслик,сойка,тапир,утка,филин,хомяк,цапля,чайка,черв...
Математика