Научите выражать из формул величины. 10 класс стыдно не знать как из одной формулы делать другую.

Гость: Гость:

Да не переживай это проблема многих моих одноклассников хоть я и в 9 кл.Учителя показывают это чаще всего методом треугольника,но мне кажется это не удобно да и запутаться легко.Покажу наиболее простой способ,которым я пользуюсь... Допустим дана формула: S=vt Ну более простая....тебе из этой формулы нужно найти время.Ты берешь и в эту формулу подставляешь числа только разные,исходя из алгебры.допустим: S=vt 45=9*5 и тебе наверное хорошо видно,что чтобы найти время в алгебраическом выражении 5 нужно 45/9 т.е переходим к физике:t=s/v УДАЧИ:))попробуй сама:)будут вопросы пиши в личку)