1) Банк начисляет на вклад ежедневно 5%. Сколько денег будет на счету через год если вложено 150000
Математика
1) Банк начисляет на вклад ежедневно 5%. Сколько денег будет на счету через год если вложено 150000
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
найдем сколько денег начисляет банк за день- 150000:100*5=7500р теперь 7500р умножаем на 365 дней(в году), получаем 2737500р.
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