1) Банк начисляет на вклад ежедневно 5%. Сколько денег будет на счету через год если вложено 150000

Математика
1) Банк начисляет на вклад ежедневно 5%. Сколько денег будет на счету через год если вложено 150000
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
найдем сколько денег начисляет банк за день- 150000:100*5=7500р теперь 7500р умножаем на 365 дней(в году), получаем 2737500р.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
покотилися клубочки шукати ...... . прикотилися клубочки до ....... .
Ответить
Математика
Одного крестьянина спросили сколько у него денег. Он ответил: "Мой брат втрое богаче меня, отец втрое богаче брата, дед втрое богаче отца, а у всех...
Ответить
Физика
какова напряженность поля в точке, в которой на заряд 5·10-9 Кл Действует сила заряд 5·10-9 Кл действует сила 3·10-4 Н?
Ответить
Химия
При молочнокисом брожении 144 кг глюкозы получили 120 кг молочной кислоты. Какова массовая доля выхода молочной кислоты от теоретически возможного.
Ответить
Физика
какова сила сопротивления воздуха, действующая на тело массой 20т, если оно падает с ускорением 0,5 м/с^2?
Ответить