От прямоугольного листа бумаги длинной 26см отрезали с двух сторон квадраты. Площадь оставшегося прямоугольника равна 80 квадратных см. Найдите ширину листа бумаги, если известно, что она больше, чем 6см.

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Пусть X-сторона листа, а также квадрата. Тогда лист состоит из 2 квадратов со сторонами x и прямоугольником с площадью 80. Вычтем из площади листа две площади квадратов, и получится площадь прямоугольника. 26x-2x^2=80 -2x^2+26x-80=0 x^2-13+40=0 По теореме Виета: x1+x2=13, x1*x2=40 x1=5 x2=8 Ответ 5 не подходит по условию задачи. Остаётся ответ 8.