Какие слова нельзя делить для переноса.У каких слов перенос не совпадает с количеством слогов: суслик,сойка,тапир,утка,филин,хомяк,цапля,чайка,червяк,щука,эму,ястреб,юрок,стрекоза,улитка,цыпленок,ягуар

Нельзя делить для переноса слова: эму; юрок. У этих слов перенос не совпадает с количеством слогов: стрекоза; цыплёнок; ягуар.

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эти слова нельзя делить для переноса: эму, юрок. у этих слов перенос не совпадает с количеством слогов:улитка, ягуар