какие задачи ставит перед собой селекция животных?

Биология
какие задачи ставит перед собой селекция животных?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Она проводиться с целью увеличения плодовитости и продуктивности пород домашних животных или выведения новых пород с нужными человеку свойствами
Гость:
Создание новых и совершенствование старых пород с хозяйственно-полезными признаками. Вывод новых высокопродуктивных особей( полезных для хозяйства и тд). Повышение продуктивности. Уменьшение доли потерь от болезней. Увеличение количества.
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