Путь от дома до школы равен 1,1км.Девочка проходит этот путь за 0,25ч. С какой с скоростью идёт девочка?

Математика
Путь от дома до школы равен 1,1км.Девочка проходит этот путь за 0,25ч. С какой с скоростью идёт девочка?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1,1 км : 0,25 часа = 4,4 км/ч скорость девочки ====================================================================
Гость:
скорость ищем по формуле:  V = S:t V = 1,1 : 0,25 = 110 : 25 = 4,4 км/ч   Ответ:  скорость девочки 4,4 км/ч.
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