Путь от дома до школы равен 1,1км.Девочка проходит этот путь за 0,25ч. С какой с скоростью идёт девочка?

Математика

Путь от дома до школы равен 1,1км.Девочка проходит этот путь за 0,25ч. С какой с скоростью идёт девочка?

Автор: Гость