Из 30 учеников спорткласса 11 занимаются футболом, 6-волейболом, 8-бегом, а остальные 5-прыжками в длину. Какова вероятность того, что один произвольно выбранный ученик класса А) не занимается футболом; Б) занимается легкой атл...

Гость: Гость:

всего учеников 30 А) не занимаются футболом 30-11=19 вероятность того что один произвольно выбранный ученик класса не занимается футболом составляет 19/30=0.63 Б) занимаются легкой атлетикой 5 вероятность того что один произвольно выбранный ученик класса занимается легкой атлетикой составляет 5/30=0.17