помогите решить задачу поставить в пустые клетки число кругов,которые нужно проехать велосипедисту,чтобы получилась следующая дистанции: а) 18км; б) 30км;в) 36км; г) больше 25км,но меньше 30км. 6*...+7*...+8*...= .
Математика
помогите решить задачу поставить в пустые клетки число кругов,которые нужно проехать велосипедисту,чтобы получилась следующая дистанции: а) 18км; б) 30км;в) 36км; г) больше 25км,но меньше 30км. 6*...+7*...+8*...= .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6*...+7*...+8*...= . а) 6*3+7*0+8*0=18 б)6*5+7*0+8*0=30 в)6*6+7*0+8*0=36 г)6*1+7*1+8*2=29
Гость:
а) 6*3+7*0+8*0=18 б) 6*5+7*0+8*0=30 6*1+7*0+8*3=30 6*0+7*2+8*2=30 в) 6*6+7*0+8*0=36 6*2+7*0+8*3=36 6*0+7*4+8*1=36 6*1+7*2+8*2=36 г) 6*2+7*1+8*1=27
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