помогите решить задачу поставить в пустые клетки число кругов,которые нужно проехать велосипедисту,чтобы получилась следующая дистанции: а) 18км; б) 30км;в) 36км; г) больше 25км,но меньше 30км. 6*...+7*...+8*...= .

Математика

помогите решить задачу поставить в пустые клетки число кругов,которые нужно проехать велосипедисту,чтобы получилась следующая дистанции: а) 18км; б) 30км;в) 36км; г) больше 25км,но меньше 30км. 6*...+7*...+8*...= .

Автор: Гость