Шофёр перевёз 133,4 т пшеницы за 5 дней, перевыполнив план на 15% На сколько тонн пшеницы больше перевёз шофёр за один день, чем должен был перевозить за день по плану?

Гость: Гость:

перевыполнив план на 15% 100%+15%=115 % 115%--------133,4 т 100%---------? т 133,4*100:115=116 т 116:5=23,2 т--------перевёз за один день 133,4:5=26,68 т-----перевёз за один день перевыполняя план на 15 % 26,68-23,2=3,48 т--- больше перевёз шофёр за один день, чем должен был перевозить за день по плану