Вычислить массу и объем фтора количеством вещества 1,5 моль
Химия
Вычислить массу и объем фтора количеством вещества 1,5 моль
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m( F2)= n*M m(F2)= 1.5 моль * (19*2) г/моль= 1.5 моль * 38 г/моль=57 грамм V ( F2)= n * Vm Vm= 22.4 л/ моль это постоянная величина Vm= 22.4 л/моль * 1.5 моль =33.6 л Ответ 57 грамм, 33.6 л
Гость:
Mr(F2)=38 грамм/моль m(F2)=n(F2)*Mr(F2)=1,5*38=57 грамм - первый ответ Mr(любой газ)=22,4 литр/моль v(F2)=n(F2)*V(газа)=1,5*22,4=33,6 литра - второй ответ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
помогите решить задачу поставить в пустые клетки число кругов,которые нужно проехать велосипедисту,чтобы получилась следующая дистанции: а) 18км; б...
Математика
Шофёр перевёз 133,4 т пшеницы за 5 дней, перевыполнив план на 15% На сколько тонн пшеницы больше перевёз шофёр за один день, чем должен был перевоз...
Алгебра
1.Найдите сумму всех натуральных двузначных чисел, кратных 3 2. Семья Петровых взяла кредит 25000р на покупку теливизора. Процентная ставка кредит...
Алгебра
Из 30 учеников спорткласса 11 занимаются футболом, 6-волейболом, 8-бегом, а остальные 5-прыжками в длину. Какова вероятность того, что один произво...