Помогите написать сочинение на тему "чем я могу помочь бездомным животным"

Гость: Гость:

Я гуляю с подружкой,вдруг вижу ларек с пирожками и всякими сладостями,купила пирожок с творогом...идем мы и видим лежит песик с такими грустными глазами...ну отдала я ему этот дурацкий пирожок,да еще и пошла в магазин купила ему воды и "Педигрри"!Он был так рад!А я была рада за него!Но одновременно мне было его очень жаль...ведь наверное у него появилась какая-то надежда,что я не пройду мимо,а возьму его к себе...Я потом весь вечер о нем вспоминала и думала,что врятли он найдет себе хозяина,да какого хозяина,еду хотя-бы нашел...Очень не люблю таких людей,которые заводят питомцах не думая о последствиях.Ведь мы в ответе за тех кого приручили...А еще такой стишок сразу вспомнился: Нас учили добру... Видно плохо учили... Мы в ответе за тех кого приручили!!! Мне так жаль псов(и не только),тех от которых отказались хозяева,ведь они не понимают и быть может не поймут,что лишились верного друга,который никогда не предаст,как к примеру друг-человек...Ведь животное могло отдать жизнь за этого человека!Оно искренне любило(и любит сейчас-ведь животные не злопамятны),не зная моральных ценностей,а зная лишь любовь!А что сделал этот человек,выбросив его на улицу??У животных один недостаток-доверчивость к людям... А что бы Вы сделали увидев бездомного пса,о чем бы Вы подумали?? Я бы вообще приют для них сделала,но я его только накормила,поскольку ничего большего сделать не могу... Т.к. уголовного наказания и штрафов нет - кто сможет найти владельца животного,если животное бродит одно?Не все животные чипированы,татуировки с номерами на животе есть,не все породистые.Доказать,что человек плохо отнёсся к животному - трудно.