УЗНАЙ,НА СКОЛЬКО ЕДЕНИЦ И ВО СКОЛЬКО РАЗ  ОДНО ИЗ ЭТИХ ЧИСЕЛ БОЛЬШЕ ДРУГОГО:51 И 17,72 И 4,95 И 19,60 И 15 

Математика
УЗНАЙ,НА СКОЛЬКО ЕДЕНИЦ И ВО СКОЛЬКО РАЗ  ОДНО ИЗ ЭТИХ ЧИСЕЛ БОЛЬШЕ ДРУГОГО:51 И 17,72 И 4,95 И 19,60 И 15 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
51-17=34 51:17=3   72-4=68 72:4=18   95-19=76 95:19=5   60-15=45 60:15=4
Гость:
51-17= на 34 больше 51:17= в 3 раза больше   72-4=на 68 больше 72 :4= в 18 раз больше   95-19 =на 76 больше 95:19=в 5 раз больше   60-15=на 45 больше 60 :15=в 4 раза больше
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