УЗНАЙ,НА СКОЛЬКО ЕДЕНИЦ И ВО СКОЛЬКО РАЗ ОДНО ИЗ ЭТИХ ЧИСЕЛ БОЛЬШЕ ДРУГОГО:51 И 17,72 И 4,95 И 19,60 И 15
Математика
УЗНАЙ,НА СКОЛЬКО ЕДЕНИЦ И ВО СКОЛЬКО РАЗ ОДНО ИЗ ЭТИХ ЧИСЕЛ БОЛЬШЕ ДРУГОГО:51 И 17,72 И 4,95 И 19,60 И 15
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
51-17=34 51:17=3 72-4=68 72:4=18 95-19=76 95:19=5 60-15=45 60:15=4
Гость:
51-17= на 34 больше 51:17= в 3 раза больше 72-4=на 68 больше 72 :4= в 18 раз больше 95-19 =на 76 больше 95:19=в 5 раз больше 60-15=на 45 больше 60 :15=в 4 раза больше
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В театральной кассе было 480 билетов. Кассир продал на 5 спектаклей по 16 билетов на каждый. Сколько еще билетов осталось в кассе? Составь задачу ,...
Математика
помогите решить задачу поставить в пустые клетки число кругов,которые нужно проехать велосипедисту,чтобы получилась следующая дистанции: а) 18км; б...