УЗНАЙ,НА СКОЛЬКО ЕДЕНИЦ И ВО СКОЛЬКО РАЗ  ОДНО ИЗ ЭТИХ ЧИСЕЛ БОЛЬШЕ ДРУГОГО:51 И 17,72 И 4,95 И 19,60 И 15 

Гость: Гость:

51-17= на 34 больше 51:17= в 3 раза больше 72-4=на 68 больше 72 :4= в 18 раз больше 95-19 =на 76 больше 95:19=в 5 раз больше 60-15=на 45 больше 60 :15=в 4 раза больше