на полке стоят пять детективов семь романов и три сборника стихов.определите вероятность того что наугад взятая книга окажется сборником стихов.
Алгебра
на полке стоят пять детективов семь романов и три сборника стихов.определите вероятность того что наугад взятая книга окажется сборником стихов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
всего книг 5+7+3=15 нам надо только сборники стихов их 3 вероятность того что взятая наугад книга будет сборником стихов составляет 3/15=0.2
Гость:
3: 15 (15 - всего книг, а 3 - сборники стихов) = 0,2
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