На двух опытных участках общей площядью 100 м в кв васадили тюльпаны.На каждом квадратном метре высаживали одинаковое число луковиц.На первом участке посадили 960 луковиц, а на втором -640 луковиц.Чему равна площядь каждого уча...

Математика
На двух опытных участках общей площядью 100 м в кв васадили тюльпаны.На каждом квадратном метре высаживали одинаковое число луковиц.На первом участке посадили 960 луковиц, а на втором -640 луковиц.Чему равна площядь каждого участка?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
960+640=1600 луковицв высадили  на двух полях 1600:100=16 луковиц на одном м2 960:16=60 м2  один участок 100-60=40 м2 второй участок или: 640:16=40  м2 второй участок
Гость:
1)  960 + 640 = 1600 (луковиц)  -  высадили на двух участках 2)  1600 : 100  = 16 (луковиц)  -  высаживали  на каждом квадратном метре 3)  960 : 16 = 60 (кв.м)   -  площадь первого участка 4)  640 : 16 = 40 (кв.м)   -  площадь второго участка   ПРОВЕРКА:   60 + 40 = 100 (кв.м)  -  верно   Ответ:  площадь первого участка  60 кв.м;             площадь второго участка 40 кв.м.
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