На двух опытных участках общей площядью 100 м в кв васадили тюльпаны.На каждом квадратном метре высаживали одинаковое число луковиц.На первом участке посадили 960 луковиц, а на втором -640 луковиц.Чему равна площядь каждого уча...
Математика
На двух опытных участках общей площядью 100 м в кв васадили тюльпаны.На каждом квадратном метре высаживали одинаковое число луковиц.На первом участке посадили 960 луковиц, а на втором -640 луковиц.Чему равна площядь каждого участка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
960+640=1600 луковицв высадили на двух полях 1600:100=16 луковиц на одном м2 960:16=60 м2 один участок 100-60=40 м2 второй участок или: 640:16=40 м2 второй участок
Гость:
1) 960 + 640 = 1600 (луковиц) - высадили на двух участках 2) 1600 : 100 = 16 (луковиц) - высаживали на каждом квадратном метре 3) 960 : 16 = 60 (кв.м) - площадь первого участка 4) 640 : 16 = 40 (кв.м) - площадь второго участка ПРОВЕРКА: 60 + 40 = 100 (кв.м) - верно Ответ: площадь первого участка 60 кв.м; площадь второго участка 40 кв.м.
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