24786:306 12443:541 Решите столбиком плиииззз
Математика
24786:306 12443:541 Решите столбиком плиииззз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24786 : 306 2448 = 81 _____ 306 - 306 _____ 0
Гость:
24786:306,бирем по 8, 306х8, получаем 2478-2448=30,спускаем 6,получаем 306,бирём по 1,306-306=0 в ответе получаем 81. 12443:541, бирём по 2, 541х2, получаем 1244-1082=162,спускаем 3, получаем1623, бирём по 3, получаем 541х3=1623,1623-1623=0, в ответе получаем 23.
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