Мария посчитала деньги в кошельке,их оказалось 285 леев.Она добавила две банкноты по 100 леев и ушла на базар.Вернувшись с базара,пересчитала деньги,их осталось 225 леев.Сколько денег потратила Мария?

Математика

Мария посчитала деньги в кошельке,их оказалось 285 леев.Она добавила две банкноты по 100 леев и ушла на базар.Вернувшись с базара,пересчитала деньги,их осталось 225 леев.Сколько денег потратила Мария?

Автор: Гость