Мария посчитала деньги в кошельке,их оказалось 285 леев.Она добавила две банкноты по 100 леев и ушла на базар.Вернувшись с базара,пересчитала деньги,их осталось 225 леев.Сколько денег потратила Мария?

Математика
Мария посчитала деньги в кошельке,их оказалось 285 леев.Она добавила две банкноты по 100 леев и ушла на базар.Вернувшись с базара,пересчитала деньги,их осталось 225 леев.Сколько денег потратила Мария?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 285+100+100=485 (леев) было всего у Марии                                                           2) 485-225=260 (леев) потратила Мария
Гость:
1)285+(100*2)=485(леев)-сначало было у Марии 2)485-225=260(леев) Ответ:200 леев Мария потратила на базаре.
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