10 слов с частицой не

Русский язык
10 слов с частицой не
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
не делать, не могу, не с кем, не к кому, незачем, неосторожность, небольшой, ненормально, не повсюду, некогда
Гость:
1.Не люблю; 2.Не игрей; 3.Не гладь; 4.Не перемешай; 5.Не пересоли; 6.Не вари; 7.Не пой; 8.Пой не громко; 9.Не танцуй; 10.Не падай.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
как начертить прямоугольник с длиной 48 см и шириной 36 см в масштабе 1:4
Ответить
Математика
ЗАДАЧНИК-ТРЕНАЖЕР №439 А)Таня выполняла домашнее задание 1 1/2 ч,причем 4/5 этого времени она потратила на решение задач.Сколько времени Таня решал...
Ответить
Литература
мини-сочинение если бы меня слышали (реки,горы,леса и т.д.)
Ответить
Математика
Мария посчитала деньги в кошельке,их оказалось 285 леев.Она добавила две банкноты по 100 леев и ушла на базар.Вернувшись с базара,пересчитала деньг...
Ответить
Математика
24786:306 12443:541 Решите столбиком плиииззз
Ответить