10 слов с частицой не
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10 слов с частицой не
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
не делать, не могу, не с кем, не к кому, незачем, неосторожность, небольшой, ненормально, не повсюду, некогда
Гость:
1.Не люблю; 2.Не игрей; 3.Не гладь; 4.Не перемешай; 5.Не пересоли; 6.Не вари; 7.Не пой; 8.Пой не громко; 9.Не танцуй; 10.Не падай.
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