Выпиши из любого художественного произведения 4-5 предложений с действительными причастиями прошедшего времени

Гость: Гость:

1) И вот однажды, когда мы только что легли и только что умолкла сестра, засыпавшая всегда в ту минуту, когда она произносила последнее слово, и наступила эта печальная тишина, а потом завыл в трубе ветер, я услышал, что стучат в окно.(Вениамин Каверин "Два капитана".) 2) А эти обитатели, злочастные существа, опустившиеся вследствие нищеты, имели отталкивающий вид.(Жюль Верн "Дети капитана Гранта") 3) Но здесь показалось ему странным одно обстоятельство: двое высадившиеся на берегу были похожи друг на друга, как два весла.(Алексей Толстой "Гиперболоид инженера Гарина") 4) Весь дом был обновлён: для королевского прокурора был нанят другой лакей, для Нуартье - другой слуга; в услужение к г-же де Вильфор поступили две новые горничные; все вокруг, вплоть до швейцара и кучера, были новые люди; они словно стали между хозяевами этого проклятого дома и окончательно прервали и без того уже холодные отношения, существовавшие между ними.(Александр Дюма "Граф Монте-Кристо")