Масса слона 5 тонн .Это на 4 тонны 500 кг больше чем масса лошади.Во сколько раз слон тяжелее лошади?
Математика
Масса слона 5 тонн .Это на 4 тонны 500 кг больше чем масса лошади.Во сколько раз слон тяжелее лошади?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5т=5000кг 4т500кг=4500кг 1)5000-4500=500кг-масса лошади 2)5000:500=10 ответ:слон тяжелее лошади в 10 раз
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