Масса слона 5 тонн .Это на 4 тонны 500 кг больше чем масса лошади.Во сколько раз слон тяжелее лошади?

Математика

Масса слона 5 тонн .Это на 4 тонны 500 кг больше чем масса лошади.Во сколько раз слон тяжелее лошади?

Автор: Гость