за первый день пути автомобиль преодолел на 70 км больше, чем за втрой.Какое расстояние он прошёл за первый день и какое за второй, если эти величины относятся как 4//5 : 2//3 //-дробь

Математика

за первый день пути автомобиль преодолел на 70 км больше, чем за втрой.Какое расстояние он прошёл за первый день и какое за второй, если эти величины относятся как 4//5 : 2//3 //-дробь

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