за первый день пути автомобиль преодолел на 70 км больше, чем за втрой.Какое расстояние он прошёл за первый день и какое за второй, если эти величины относятся как 4//5 : 2//3 //-дробь
Математика
за первый день пути автомобиль преодолел на 70 км больше, чем за втрой.Какое расстояние он прошёл за первый день и какое за второй, если эти величины относятся как 4//5 : 2//3 //-дробь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть х- растояние за второй день х+70 - за первый найдем отношение 4/5:2/3=6/5 т.е (х+70)/ х=6/5 6х=5х+350 х=350км - второй день 350+70=420км - первый день
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