Запишите 10-15 слов на тему "Стройка".Составьте с 2-3 словами предложения с обращениями.
Русский язык
Запишите 10-15 слов на тему "Стройка".Составьте с 2-3 словами предложения с обращениями.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Молоток 2.Гвоздь 3.Строитель 4.Дом 5.Кирпич 6.Каска 7.Ремонт 8.Сильный 9.Строете 10.Тяжёлый 11.Пот 12.Жарко 13.Клей - "Мужчина, вы строитель?" - "Витя, возьми клей!" - "Мне жарко, дайте каску, что-бы солнце не пекло."
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Составьте молекулярные уравнения реакций, соответствующих сокращенным ионным уравнениям: а) Н(+)+OH(-)=H2O б) 2Н(+)+CO(2-)=CO2+H2O в) 2Н(+)+SiO(2-)...
Математика
Из 10 кг семечек получают 2 кг подсолнечного масла.Сколько подсолнечного масла можно получить из 30 кг семечек? из 40 кг? из 100 кг?
Математика
Масса слона 5 тонн .Это на 4 тонны 500 кг больше чем масса лошади.Во сколько раз слон тяжелее лошади?