Запишите 10-15 слов на тему "Стройка".Составьте с 2-3 словами предложения с обращениями.

Гость: Гость:

1.Молоток 2.Гвоздь 3.Строитель 4.Дом 5.Кирпич 6.Каска 7.Ремонт 8.Сильный 9.Строете 10.Тяжёлый 11.Пот 12.Жарко 13.Клей - "Мужчина, вы строитель?" - "Витя, возьми клей!" - "Мне жарко, дайте каску, что-бы солнце не пекло."