Составьте молекулярные уравнения реакций, соответствующих сокращенным ионным уравнениям: а) Н(+)+OH(-)=H2O б) 2Н(+)+CO(2-)=CO2+H2O в) 2Н(+)+SiO(2-)=H2SiO3
Химия
Составьте молекулярные уравнения реакций, соответствующих сокращенным ионным уравнениям: а) Н(+)+OH(-)=H2O б) 2Н(+)+CO(2-)=CO2+H2O в) 2Н(+)+SiO(2-)=H2SiO3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
HCl+NaOH->NaCl+H2O, 2HCl+Na2CO3->2NaCl+CO2+H2O, 2HCL+Na2SiO3->2NaCl->H2SiO3
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