Забавные истории об учебных вещах. на что они похожи? предлставьте что они живые о чем они могут разговаривать

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Забавные истории об учебных вещах. на что они похожи? предлставьте что они живые о чем они могут разговаривать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как я под партой сидел. Автор: Виктор Голявкин Только к доске отвернулся учитель, а я раз — и под парту. Как заметит учитель, что я исчез, ужасно, наверное, удивится. Интересно, что он подумает? Станет спрашивать у всех, куда я делся,— вот смеху-то будет! Уже пол-урока прошло, а я всё сижу. «Когда же,— думаю,— он увидит, что меня в классе нет?» А под партой трудно сидеть. Спина у меня заболела даже. Попробуй-ка так просиди! Кашлянул я — никакого внимания. Не могу больше сидеть. Да ещё Серёжка мне в спину ногой всё время тычет. Не выдержал я. Не досидел до конца урока. Вылезаю и говорю: — Извините, Пётр Петрович... Учитель спрашивает: — В чём дело? Ты к доске хочешь? — Нет, извините меня, я под партой сидел... — Ну и как, там удобно сидеть, под партой? Ты сегодня сидел очень тихо. Вот так бы всегда на уроках. Кому что удивительно. Автор: Виктор Голявкин Танька ничему не удивляется. Она всегда говорит: «Вот уж не удивительно!» — даже если бывает и удивительно. Я вчера на глазах у всех перепрыгнул через такую лужу... Никто не мог перепрыгнуть, а я перепрыгнул! Все удивились, кроме Тани. «Подумаешь! Ну и что же? Во уж не удивительно!» Я всё старался её удивить. Но никак не мог удивить. Сколько я ни старался. Я из рогатки попал в воробышка. Научился ходить на руках, свистеть с одним пальцем во рту. Она всё это видела. Но не удивлялась. Я изо всех сил старался. Что я только не делал! Залезал на деревья, ходил без шапки зимой... Она всё не удивлялась. А однажды я просто вышел с книжкой во двор. Сел на лавочку. И стал читать. Я даже не видел Таньку. А она говорит: — Удивительно! Вот не подумала бы! Он читает! Карусель в голове. Автор: Виктор Голявкин К концу учебного года я просил отца купить мне двухколёсный велосипед, пистолет-пулемёт на батарейках, самолёт на батарейках, летающий вертолёт и настольный хоккей. — Мне так хочется иметь эти вещи! — сказал я отцу.— Они постоянно вертятся у меня в голове наподобие карусели, и от этого голова так кружится, что трудно удержаться на ногах. — Держись,— сказал отец,— не упади и напиши мне на листке все эти вещи, чтоб мне не забыть. — Да зачем же писать, они и так у меня крепко в голове сидят. — Пиши,— сказал отец,— тебе ведь это ничего не стоит. — В общем-то ничего не стоит,— сказал я,— только лишняя морока.— И я написал большими буквами на весь лист: ВИЛИСАПЕТ ПИСТАЛЕТ-ПУЛИМЁТ САМАЛЁТ ВИРТАЛЁТ ХАКЕЙ Потом подумал и ещё решил написать «мороженое», подошёл к окну, поглядел на вывеску напротив и дописал: МОРОЖЕНОЕ Отец прочёл и говорит: — Куплю я тебе пока мороженое, а остальное подождём. Я думал, ему сейчас некогда, и спрашиваю: — До которого часу? — До лучших времён. — До каких? — До следующего окончания учебного года. — Почему? — Да потому, что буквы в твоей голове вертятся, как карусель, от этого у тебя кружится голова, и слова оказываются не на своих ногах. Как будто у слов есть ноги! А мороженое мне уже сто раз покупали.
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