sin в квадрате x -sinx=0
Алгебра
sin в квадрате x -sinx=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
sinx(sinx-1)=0. sinx=0, х=пk, k принадлежит Z или sinx=1,х=п/2+2пk, k принадлежит Z.
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