От мотка провода отрезали сначала 30 %, а затем еще 60 % остатка. После этого в мотке осталось 42 м провода. Сколько метров провода было в мотке первоначально?
Математика
От мотка провода отрезали сначала 30 %, а затем еще 60 % остатка. После этого в мотке осталось 42 м провода. Сколько метров провода было в мотке первоначально?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100 %-60 %=40 % 42:40*10=105 м--------- весь остаток 100 %-30 %=70 % 105:70*100=150 м------ провода было в мотке первоначально.
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