Составить выражения:1)Ширина прямоугольника а дм,что составляет 40% его длины.какова площадь этого прямоугольника? 2)Ширина прямоугольника b метров.а площадь c метров в квадрате.Чему равен его периметр?

Математика

Составить выражения:1)Ширина прямоугольника а дм,что составляет 40% его длины.какова площадь этого прямоугольника? 2)Ширина прямоугольника b метров.а площадь c метров в квадрате.Чему равен его периметр?

Автор: Гость