Составить выражения:1)Ширина прямоугольника а дм,что составляет 40% его длины.какова площадь этого прямоугольника? 2)Ширина прямоугольника b метров.а площадь c метров в квадрате.Чему равен его периметр?

Математика
Составить выражения:1)Ширина прямоугольника а дм,что составляет 40% его длины.какова площадь этого прямоугольника? 2)Ширина прямоугольника b метров.а площадь c метров в квадрате.Чему равен его периметр?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а:40/100=2,5 а - длина прямоугольника S= а*2,5а   найдем вторую сторону а=с/в P= (b+c/b)*2
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