помогите решить cosx x/2=1/2. (0;4п) решение нужно найти на отрезке.
Алгебра
помогите решить cosx x/2=1/2. (0;4п) решение нужно найти на отрезке.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сos(x/2) = 1/2 x/2 = ±π/3 + 2πn, n ∈ Z x = ±2π/3 + 4πn, n ∈ Z 0 < ±2π/3 + 4πn < 4π, n ∈ Z n = 0 x₁ = 2π/3 n = 1 x₂ = - 2π/3 + 4π = 10π/3 Ответ:x = ±2π/3 + 4πn, n ∈ Z; 2π/3; 10π/3
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