Помогите решить задачу Туристы прошли по реке на байдарках половину намеченного пути и ещё 9 км.Оставшийся путь они могут пройти на байдарках за 3 часа со скоростью 6 км/ч . Узнай весь путь , который должны были пройти туристы ...

Математика

Помогите решить задачу Туристы прошли по реке на байдарках половину намеченного пути и ещё 9 км.Оставшийся путь они могут пройти на байдарках за 3 часа со скоростью 6 км/ч . Узнай весь путь , который должны были пройти туристы на байдарках.

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