Помогите решить задачу Туристы прошли по реке на байдарках половину намеченного пути и ещё 9 км.Оставшийся путь они могут пройти на байдарках за 3 часа со скоростью 6 км/ч . Узнай весь путь , который должны были пройти туристы ...

Математика
Помогите решить задачу Туристы прошли по реке на байдарках половину намеченного пути и ещё 9 км.Оставшийся путь они могут пройти на байдарках за 3 часа со скоростью 6 км/ч . Узнай весь путь , который должны были пройти туристы на байдарках.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 6*3=18(км)-Оставшийся  путь 2) 18+9=27(км)-половина  пути 3) 27+27= 54 (км)
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