!ДИГИБРИДНОЕ СКРЕЩИВАНИЕ! Помогите решить 34 У кур хохлатость (А) - доминантный признак, а черная окраска оперения (В) доминирует над бурой. Скрещивали гетерозиготную черную курицу без хохла с гетерозиготным бурым хохлатым пе...
Биология
!ДИГИБРИДНОЕ СКРЕЩИВАНИЕ! Помогите решить 34 У кур хохлатость (А) - доминантный признак, а черная окраска оперения (В) доминирует над бурой. Скрещивали гетерозиготную черную курицу без хохла с гетерозиготным бурым хохлатым петухом и получили 24 цыпленка 1)сколько типов гамет образуется у курицы? 2) сколько типов гамет образуется у петуха? 3) сколько будет хохлатых черных цыплят? 4) сколько черных без хохла? 35 У человека сварливый характер (А) и крючковатый нос (В) определяются доминантными аллелями генов. Мужчина с плохим характером и обычным носом вступает в брак с женщиной, у которой хороший характер и крючковатый нос. В семье родился ребенок без этих тревожных признаков. 1) сколько типов гамет образуется у мужчины? 2) сколько разных генотипов может быть у детей? 3) какова вероятность рождения в этой семье ребенка с плохим характером и крючковатым носом (в %)? 4) какова вероятность рождения ребенка с одним из этих признаков?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
34. Введем обозначения: А- - хлопатость а- - отсутствие хохла. B- - черная окраска. bb - бурая окраска. Построим схему скрещивание: aaBb x Aabb Построим решетку Пеннета: аB ab aB ab Ab AaBb Aabb AaBb Aabb Ab AaBb Aabb AaBb Aabb ab aaBb aabb aaBb aabb ab aaBb aabb aaBb aabb Начнем отвечать на вопросы задачи: 1) Гаметы курицы: aB, ab, aB, ab. 2) Гаметы петуха: Ab, Ab, ab, ab. 3) Черных хохлатых цыплят - 25%. (AaBb) 4) Черных цыплят без хохла - 25% (aaBb) 35. Введем обозначения: А- - сварливость а- - отсутствие сварливости B- - крючковатый нос bb - нормальный нос. Построим схему скрещивания: Aabb x aaBb Почему? Ребенок родился без тревожных признаков, поэтому у родителей по доминантной аллели присутствует один рецессивный ген. Аналогичная задача, аналогичная решетка Пеннета: аB ab aB ab Ab AaBb Aabb AaBb Aabb Ab AaBb Aabb AaBb Aabb ab aaBb aabb aaBb aabb ab aaBb aabb aaBb aabb Начнем отвечать на вопросы задачи. 1) гаметы мужчины: Ab; Ab; ab; ab. 2) у детей может быть 4 разных генотипа. 3) вероятность рождения ребенка с плохим характером и крючковатым носом - 25% (AaBb) 4) вероятность рождения ребенка с одним признаком - 50%. (25% сварливость (Ааbb), вероятность крючковатого носа - 25% (aaBb)) Благодарю за внимание.
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