!ДИГИБРИДНОЕ СКРЕЩИВАНИЕ! Помогите решить 34 У кур хохлатость (А) - доминантный признак, а черная окраска оперения (В) доминирует над бурой. Скрещивали гетерозиготную черную курицу без хохла с гетерозиготным бурым хохлатым пе...

Биология

!ДИГИБРИДНОЕ СКРЕЩИВАНИЕ! Помогите решить 34 У кур хохлатость (А) - доминантный признак, а черная окраска оперения (В) доминирует над бурой. Скрещивали гетерозиготную черную курицу без хохла с гетерозиготным бурым хохлатым петухом и получили 24 цыпленка 1)сколько типов гамет образуется у курицы? 2) сколько типов гамет образуется у петуха? 3) сколько будет хохлатых черных цыплят? 4) сколько черных без хохла? 35 У человека сварливый характер (А) и крючковатый нос (В) определяются доминантными аллелями генов. Мужчина с плохим характером и обычным носом вступает в брак с женщиной, у которой хороший характер и крючковатый нос. В семье родился ребенок без этих тревожных признаков. 1) сколько типов гамет образуется у мужчины? 2) сколько разных генотипов может быть у детей? 3) какова вероятность рождения в этой семье ребенка с плохим характером и крючковатым носом (в %)? 4) какова вероятность рождения ребенка с одним из этих признаков?

Автор: Гость