на молочной ферме от каждой из 60 коров получили за год по 5420 кг молока.решить задачу три пятых части всего этого молока были переработаны на масло. сколько кг молока было переработано на масло?
Математика
на молочной ферме от каждой из 60 коров получили за год по 5420 кг молока.решить задачу три пятых части всего этого молока были переработаны на масло. сколько кг молока было переработано на масло?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60*5420=325200 кг всего молока 325200*3/5=195120 кг переработано на масло
Гость:
1) 60 х 5420 = 325200 кг от всех коров за год 2) 325200 : 5 х3 =195120 кг молока переаботано на масло
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