на молочной ферме от каждой из 60 коров получили за год по 5420 кг молока.решить задачу три пятых части всего этого молока были переработаны на масло. сколько кг молока было переработано на масло?

Математика

на молочной ферме от каждой из 60 коров получили за год по 5420 кг молока.решить задачу три пятых части всего этого молока были переработаны на масло. сколько кг молока было переработано на масло?

Автор: Гость