Возьмите куб и определите,сколько у него граней,вершин,рёбер.Определите число рёбер и число граней куба,сходящихся в каждой его вершине.Поставьте куб на стол.Сколько граней куба имеют общие рёбра с нижней гранью?Сколько граней ...
Математика
Возьмите куб и определите,сколько у него граней,вершин,рёбер.Определите число рёбер и число граней куба,сходящихся в каждой его вершине.Поставьте куб на стол.Сколько граней куба имеют общие рёбра с нижней гранью?Сколько граней куба не имеют общих рёбер с нижней гранью?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Граней 6, вершин 8, рёбер 12. В каждой вершине сходятся по 3 грани и 3 ребра. Каждая грань граничит с 4-мя другими, т.к. у квадрата 4 ребра. Т.к. всего шесть граней, одна лежит на полу, другие 4 граничат, то получается, что ещё одна не граничит: она параллельна этой грани.
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