-12а в квадрате + 18а в кубе
Алгебра
-12а в квадрате + 18а в кубе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-12a^2 +18a^3 =6a^2(-2+3a)=6a^2(3a-2) * a^2 - а в квадрате a^3 - а в кубе
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