как лист картона длиной 72 см и шириной 24 см разрезать на каротчки длиной 16 см шириной 12 см чтобы получить наибольшее количество карочек
Математика
как лист картона длиной 72 см и шириной 24 см разрезать на каротчки длиной 16 см шириной 12 см чтобы получить наибольшее количество карочек
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 72 х 24 = 1728 кв.см площадь листа картона 2) 16 х 12 = 192 кв.см площадь 1 карточки 3) 1728 : 192 = 9 карточек получится
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
В трёх книжных шкафах 545 книг. В первом шкафу в 5 раз больше, чем во втором,а в третьем 143 книги. Сколько книг в первом шкафу?
Қазақ тiлi
Математика
Возьмите куб и определите,сколько у него граней,вершин,рёбер.Определите число рёбер и число граней куба,сходящихся в каждой его вершине.Поставьте к...
Алгебра