как лист картона длиной 72 см и шириной 24 см разрезать на каротчки длиной 16 см шириной 12 см чтобы получить наибольшее количество карочек

Математика

как лист картона длиной 72 см и шириной 24 см разрезать на каротчки длиной 16 см шириной 12 см чтобы получить наибольшее количество карочек

Автор: Гость