. 67432-51735:15+18006=? 3т 2ц : 8ц=? 80526-43275:25+21007=? 4ц 90кг : 70кг =? Трем победителям соревнований по большому теннису присуждены премии суммой 15000 грн. Сумма второй премии 5000 грн, что составляет две трети первой ...

Математика
. 67432-51735:15+18006=? 3т 2ц : 8ц=? 80526-43275:25+21007=? 4ц 90кг : 70кг =? Трем победителям соревнований по большому теннису присуждены премии суммой 15000 грн. Сумма второй премии 5000 грн, что составляет две трети первой премии. Сколько гривен составляет третью премия
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)45977 2)3200:800=4 3)57788 4)490:70=70 Задача: 5000:2/3=5000*3/2=7500грн-1 победитель              15000-(7500+5000)=2500грн-3 победитель 
Гость:
5000: 2*3=7500 грн---------сумма первой премии 7500+5000=12500 грн-------обе премии 15000-12500=2500 грн------ сумма третьей премии.   67432-51735:15+18006=45977 3т 2ц : 8ц=3200:800=4 80526-43275:25+21007=57788 4ц 90 кг:70 кг=490:70=70  
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