. 67432-51735:15+18006=? 3т 2ц : 8ц=? 80526-43275:25+21007=? 4ц 90кг : 70кг =? Трем победителям соревнований по большому теннису присуждены премии суммой 15000 грн. Сумма второй премии 5000 грн, что составляет две трети первой ...

Математика

. 67432-51735:15+18006=? 3т 2ц : 8ц=? 80526-43275:25+21007=? 4ц 90кг : 70кг =? Трем победителям соревнований по большому теннису присуждены премии суммой 15000 грн. Сумма второй премии 5000 грн, что составляет две трети первой премии. Сколько гривен составляет третью премия

Автор: Гость