склади письмову розповідь про те, як ти допомагаєш мамі.(на мал. намальовано як донька допомогає мити посуд, а мама готує їсти)
Қазақ тiлi
склади письмову розповідь про те, як ти допомагаєш мамі.(на мал. намальовано як донька допомогає мити посуд, а мама готує їсти)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я допомагаю своїй мамі дуже гарно. Я мию замість неї грязні поли, витираю пилюку яка дуже бистро робиться на шкафах, столах, на тумбочках. Мені подобається мити посуду. Коли мама приходить з роботи втомленою і просить, щоб я зробила всю роботу по дому, мені потрібно згоджуватися. Мамі подобається, що я за неї це роблю!
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