склади письмову розповідь про те, як ти допомагаєш мамі.(на мал. намальовано як донька допомогає мити посуд, а мама готує їсти)

Гость: Гость:

Я допомагаю своїй мамі дуже гарно. Я мию замість неї грязні поли, витираю пилюку яка дуже бистро робиться на шкафах, столах, на тумбочках. Мені подобається мити посуду. Коли мама приходить з роботи втомленою і просить, щоб я зробила всю роботу по дому, мені потрібно згоджуватися. Мамі подобається, що я за неї це роблю!