В двух пробирках находятся растворы сульфата калия и карбоната калия. как определить содержимое каждой из пробирок? составьте соответствующие молекулярные и ионные уравнения реакций. укажите признаки реакций.
Химия
В двух пробирках находятся растворы сульфата калия и карбоната калия. как определить содержимое каждой из пробирок? составьте соответствующие молекулярные и ионные уравнения реакций. укажите признаки реакций.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
K2CO3+2HCl=2KCl+H2O+CO2 CO3(2-)+2H(+)=H2O+CO2 (выделяется углекислый газ) С сульфатом кислота не реагирует K2SO4+ Ba(NO3)2=2KNO3+ BaSO4 Ba(2+)+SO4(2-)=BaSO4(Выпадает белый осадок сульфата бария)
Гость:
1.K2SO4 + BaCl2 = BaSO4(в осадок) + 2KCl SO4 + Ba = BaSO4(в осадок) 2.K2CO3 + 2НCl = H2O + CO2 + 2KCI CO3+2H = H2O + CO2 Не забудь расставить заряды в сокращенных уравнениях!
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