В двух пробирках находятся растворы сульфата калия и карбоната калия. как определить содержимое каждой из пробирок? составьте соответствующие молекулярные и ионные уравнения реакций. укажите признаки реакций.

Химия

В двух пробирках находятся растворы сульфата калия и карбоната калия. как определить содержимое каждой из пробирок? составьте соответствующие молекулярные и ионные уравнения реакций. укажите признаки реакций.

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