Продолжите рассуждение и выскажите свое мнение, использую предложения с прямой речью и цитатами. "Мечта и дело" Есть два рода мечтателей. Одни мечтают о больших делах, о славн...
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Продолжите рассуждение и выскажите свое мнение, использую предложения с прямой речью и цитатами. "Мечта и дело" Есть два рода мечтателей. Одни мечтают о больших делах, о славных подвигах, о смелых открытиях. Мечтают и рассуждаю так: "Ну,пока мы еще малы, не можем штурмовать льды и открывать новые законы природы. А вот когда подрастем, тогда откроем, построем, победим!" У других мечты не менее дерзкие.Но рассуждают они иначе: "Зачем ждать пока подрастем? разве сейчас для нас не найдется настоящих дел?! Не хотим сидеть сложа руки!" Помогите плиииз, завтра срочно нужно сдать.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человеку свойственно мечтать. Если задуматься, то автор правильно отметил два типа мечтателей. Мечта- светлое чувство. Если есть собственная мечта, то становится интереснее жить и добиваться своей цели. Я скорее отношусь ко 2 виду мечтателей, зачем ждать завтра, когда можно совершать подвиги сегодня,прямо сейчас? Но я не против 1 типа мечтателей. Они ждут момента, великого момента, когда совершить тот или иноц поступок, годами обдумывают планы к свершению своей мечты. Людям мечтать полезно, это способствуют их внутреннему развитию, учит идти только вперед.
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склади письмову розповідь про те, як ти допомагаєш мамі.(на мал. намальовано як донька допомогає мити посуд, а мама готує їсти)