Продолжите рассуждение и выскажите свое мнение, использую предложения с прямой речью и цитатами. "Мечта и дело" Есть два рода мечтателей. Одни мечтают о больших делах, о славн...

Русский язык

Продолжите рассуждение и выскажите свое мнение, использую предложения с прямой речью и цитатами. "Мечта и дело" Есть два рода мечтателей. Одни мечтают о больших делах, о славных подвигах, о смелых открытиях. Мечтают и рассуждаю так: "Ну,пока мы еще малы, не можем штурмовать льды и открывать новые законы природы. А вот когда подрастем, тогда откроем, построем, победим!" У других мечты не менее дерзкие.Но рассуждают они иначе: "Зачем ждать пока подрастем? разве сейчас для нас не найдется настоящих дел?! Не хотим сидеть сложа руки!" Помогите плиииз, завтра срочно нужно сдать.

Автор: Гость