Морфологический разбор слова "книга" !
Русский язык
Морфологический разбор слова "книга" !
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
книга - существительное н.ф.- книга; что?-неодуш.,нарицат.,1 скл.,ж.р.,ед.ч.,и.п. что? книга.Подлежащее
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