Найти сумму длин всех сторон четырех угольника

Математика
Найти сумму длин всех сторон четырех угольника
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно сложить все стороны четырёхугольника.
Гость:
a+a+a+a или (a+b)*2(если прямоугольник)
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