переведите The familiar RU 18 ( are you 18 ? )sign can be seen in pubs. That means you have to be 18 before you can buy and drink alcohol in a bar. Between the ages of 14 and 16 you can go to a pub but you can only consume soft...

Гость: Гость:

Знакомый [RU 18] (вам 18?) знак можно увидеть в барах. Это означает, что вам должно быть 18 лет, прежде чем вы можете покупать и употреблять алкоголь в баре. В возрасте от 14 до 16 вы можете пойти в паб, но вы можете только употреблять безалкогольные напитки. В Великобритании вы должны показать свое удостоверение личности. В законе говорится, что дети могут работать с 13 лет и старше при условии, что: работают неполный рабочий день, это происходит не в учебное время, он не связан с подъемом или переноской ничего тяжелого. Конечно, большинство людей начинают работать с полной занятостью в возрасте 16 лет (это возраст окончания школы). Никто не может оставить школу до их шестнадцатого дня рождения. Вы можете водить машину в возрасте 17, мопед в 16, но вы должны подождать до 21 чтобы водить автобус или грузовик.