переведите The familiar RU 18 ( are you 18 ? )sign can be seen in pubs. That means you have to be 18 before you can buy and drink alcohol in a bar. Between the ages of 14 and 16 you can go to a pub but you can only consume soft...
Английский язык
переведите The familiar RU 18 ( are you 18 ? )sign can be seen in pubs. That means you have to be 18 before you can buy and drink alcohol in a bar. Between the ages of 14 and 16 you can go to a pub but you can only consume soft drinks . In Britain you must show your identity card . The law states that children may work from the age of 13 onwards provided that : in is a part-time job. it doesn't take place in school hours . it doesn't involve lifting or carrying anything heavy . Of course , most people start full-time employment at the age of 16 which is the school-leaving age . Nobody can leave school before their sixteenth birthday . You can drive a car at the age of 17 , a moped at 16 but you must wait until 21 to drive a bus or lorry
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Знакомый [RU 18] (вам 18?) знак можно увидеть в барах. Это означает, что вам должно быть 18 лет, прежде чем вы можете покупать и употреблять алкоголь в баре. В возрасте от 14 до 16 вы можете пойти в паб, но вы можете только употреблять безалкогольные напитки. В Великобритании вы должны показать свое удостоверение личности. В законе говорится, что дети могут работать с 13 лет и старше при условии, что: работают неполный рабочий день, это происходит не в учебное время, он не связан с подъемом или переноской ничего тяжелого. Конечно, большинство людей начинают работать с полной занятостью в возрасте 16 лет (это возраст окончания школы). Никто не может оставить школу до их шестнадцатого дня рождения. Вы можете водить машину в возрасте 17, мопед в 16, но вы должны подождать до 21 чтобы водить автобус или грузовик.
Гость:
Знакомый [RU 18] (вам 18?) знак можно увидеть в барах. Это означает, что вам должно быть 18 лет, прежде чем вы можете покупать и употреблять алкоголь в баре.В возрасте от 14 до 16 вы можете пойти в паб, но вы можете только употреблятьбезалкогольные напитки. В Великобритании вы должны показать свое удостоверение личности. В законе говорится, что дети могут работать с 13 лет и старше при условии, что: работают неполный рабочий день, это происходит не в учебное время, он не связан с подъемом или переноской ничего тяжелого. Конечно, большинство людей начинают работать с полной занятостью в возрасте 16 лет (это возраст окончания школы). Никто не может оставить школу до их шестнадцатого дня рождения. Вы можете водить машину в возрасте 17, мопед в 16, но вы должны подождать до 21 чтобы водить автобус или грузовик.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Известно,что ордината некоторой точки прямой, являющейся графиком уравнения 12х5 у=132, равна 0. Найдите абсциссу этой точки
Русский язык
Математика
приведите подобные слагаемые и решите 5/ 7k- 2 /3 -3 /14k- 1 /3 0.2m-2/9-4m+5/9 раскройте скобки -8* (a-b-c)= (2x-y+3)*(-2)
Русский язык
сочинение на тему как я испугался По ПЛАНу. 1.В ЛЕС ЗА ГРИБАМИ 2."ЗМЕЯ" 3.СТРАХИ ОКАЗАЛИСЬ НАПРАСНЫМИ