1.Какое число есть решения уравнения х:(84008-76959)=5?
Математика
1.Какое число есть решения уравнения х:(84008-76959)=5?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х : (84008-76959) = 5 х : 7049 = 5 х = 5*7049 х = 35245 Проверяем: 35245 : (84008-76959) = 35245 : 7049 = 5 Ответ: 35245.
Гость:
х:( 84008 - 76959) = 5 х: 7049 = 5 х=7049 * 5 х=35245
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