Выпишите все словосочетания со связью примыкание: Чтобы мы не говорили, наш собеседник всегда воспринимает в нашей речи не только текст, но и подтекст, выраженный интонацией и мимикой. Об это нельзя забывать

Русский язык
Выпишите все словосочетания со связью примыкание: Чтобы мы не говорили, наш собеседник всегда воспринимает в нашей речи не только текст, но и подтекст, выраженный интонацией и мимикой. Об это нельзя забывать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
не только текст; это нельзя забывать
Гость:
Воспринимает всегда,нельзя забывать                                                          
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