Выпишите все словосочетания со связью примыкание: Чтобы мы не говорили, наш собеседник всегда воспринимает в нашей речи не только текст, но и подтекст, выраженный интонацией и мимикой. Об это нельзя забывать

Русский язык

Выпишите все словосочетания со связью примыкание: Чтобы мы не говорили, наш собеседник всегда воспринимает в нашей речи не только текст, но и подтекст, выраженный интонацией и мимикой. Об это нельзя забывать

Автор: Гость